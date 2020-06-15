استشاري أمراض الرئة يكشف سبب تفضيل شعوب الغرب للدواء أكثر من المصل

كشف الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، السبب وراء رغبة المواطنين في الخارج في إيجاد دواء لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أكثر من إيجاد مصل ولقاح ضد الفيروس، موضحًا أن المواطنين في المجتمع الغربي يحبون فرض آرائهم وعدم التقيد بآراء الحكومة أو أراء أي أشخاص آخرين.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 620 مليون نسمة، وهم يحبون أخذ الدواء وليس المصل، "فيه كتير منهم في الكثير من الأمراض لا يتعاطون المصل بل يحبون تناول الدواء عند المرض فقط وهذا هو قرارهم".

وأشار استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الشخص الذي يعمل في المستشفيات أو القطاع الصحي سواء ممرض أو طبيب عّمله يٌجبره على تناول لقاح ومصل ضد الفيروسات ليس خوفًا على حياته ولكن خوفًا أيضًا على حياة المرضى ونقل العدوى لهم.

وتابع: "إحنا كمجتمع شرقي لازم نفهم كتير قد إيه الفاكسين (المصل) مهم، ونحافظ على حالنا عشان نوقف نقل الفيروس من مكان لآخر".