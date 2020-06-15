خالية من الإنفلونزا.. اعتماد 14 منشأة مصرية لتصدير الطيور للخارج

قال الدكتور طارق زكريا، مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن منظمة الصحة العالمية الحيوانية اعتمدت 14 منشأة يمكن تصدير الطيور للخارج من خلالها لأي دولة في العالم، لأنها معزولة وخالية من إنفلونزا الطيور، وليس معنى هذا أن مصر كلها ليست خالية من إنفلونزا الطيور وهناك منشآت معينة في الجمهورية هي التي تستطيع التصدير للخارج.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أننا لدينا منشآت كثيرة في مصر ولكن 14 شركة فقط هي التي تستطيع أن تصدر وتطبق النظم السليمة التي من خلالها يمكن التصدير للخارج من خلال المتابعة الدورية بين الهيئة العامة لهيئة الرقابة البيطرية ووزارة الزراعة مع بحوث صحة الحيوان ويتم من خلالها إتباع شروط معينة خاصة بالأمن الحيوي والشروط التي تصدرها وزارة الصحة الحيوانية العالمية.

وتابع: "نتمنى أن تتوسع أكثر من ذلك والوصول إلى تصدير أكبر وهي خطوة جيدة جدا ونحن نمتلك القدرة على التوسع في عدد المنشآت والتي من الممكن أن نصدر للخارج وتعطي صورة جيدة بأن مصر تكافح الأمراض بصورة علمية سليمة وكل هذه مكاسب لسمعة مصر الدولية".

مؤكدا أن العائدات الاقتصادية لهذا الاعتماد جيدة من خلال دخول العملة الصعبة وتشجيع المستثمرين على المشاركة معنا وأن يكونوا على نفس المستوى الذي يمكن التوسع من خلاله للحفاظ على الثروة الحيوانية وكل هذه مكاسب كثيرة.