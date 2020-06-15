"مسلم ومسيحي إيد واحدة" لمواجهة كورونا بالقليوبية

دشن أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة لمواجهة أزمة كورونا عن طريق جمعية بشائر الخير الخيرية، حيث تمكنت من توفير أجهزة وفرق تعقيم بالتعاون مع شباب الكنيسة وأطقم طبيبة توفر الدعم للمصابي وتقدم الخدمة الطبية لمرضى العزل المنزلي.

وتكونت اللجنة من لجان فرعية منها لجنة الأزمات الطبية التي نجحت في توفير 10 أجهزة طبية وأنابيب أكسجين وجهاز قياس نسبة الأكسجين فى الدم، كما تبرع شباب الكنيسة بالقرية بجهازين نيبوليزر لخدمه الأهالي المتضررين من المرض، كما يوجد فريق للتوعية يقوم بتوعية أهالي القرية بالآثار السلبية للفيروس والطرق الوقائية المتبعة وفريق للتعقيم ويتولى تطهير ورش القرية بالمطهرات بالتعاون مع شباب الكنيسة، وخاصة في أماكن تقديم الخدمات الحكومية ولجنة لخدمة مصابي العزل المنزلي من خلال توفير احتياجاتهم المنزلية وربطهم بجروب واتس يضم أطباء متخصصين وتمريض.

وأوضح المشاركون في الحملة أن الدولة تبذل أقصي جهدها للتصدي للفيروس وتسخر كل امكاناتها لذلك ولابد من تلاحم جهود الدولة مع جهود المجتمع والعمل التطوعي للخروج من الأزمة.