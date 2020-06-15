مواطن يتبرع بعمارة 5 أدور لتكون عزلا لكورونا.. وجيرانه يتجمهرون ضده

كشف الدكتور حمدي عبده حسين، كواليس تبرعه بمنزل من 5 طوابق مجهزة لعزل المصابين بكورونا، ورفض جيرانه لذلك.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه قرر تخصيص عمارة خاصة به للعزل الطبي بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وصعوبة وجود أسرة للمرضى، إلى جانب عدم تطابق شروط العزل المنزل على الكثير من المصابين.

وأوضح حسين أن ذلك لم يتم بسبب رفض جيرانه لفكرته، مشيرًا إلى أن خوف المواطنين وجيرانه من جائحة كورونا وعدم وعيهم بطبيعة الفيروس دفع جيرانه، إلى التجمهر أمام البيت ورفض تحويله لمقر عزل لمصابى كورونا.

وتابع:"أنا بحاول أقنع جيراني أن الناس مش معاها فلوس كي تعالج نفسها في البيت وحالة الناص المادية صعبة ويجب أن نتكاتف"، مشيرًا إلى أن عمارته تقع في جنوب مدينة إدفو وقريبة من إحدى المستشفيات، وأن الطبي الوقائي لم يكن ليوافق على ذلك إلا بعد اكتمال الاشتراطات الصحية، ورغم ذلك لم يقتنع الأهالي.