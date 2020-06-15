شوقي يعرض نموذجا لـ"كارت تفاصيل الأداء" لطلاب أولى وثانية ثانوي

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نموذجا للتقرير المفصل للأداء المكون من 12 صفحة تشرح أداء كل طالب في كل مادة على حدة، وذلك لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة أعدت خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الالكترونية والتصحيح الالكتروني.

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة أتاحت بجانب كارت مؤشر الأداء، تقريرا أداء مفصل للطالب يسمى "كارت تفاصيل الأداء" والذي يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو 2020، بما في ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة.

وتابع: "بذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد"، كما أن كارت تفاصيل الأداء يهدف إلى مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

وواصل: " تتمنى وزارة التربية والتعليم أن يكون هذا التقرير مفيدا للطلاب في رحلة التعلم إلى مستقبل مشرق بإذن الله، يمكنكم الدخول علي الرابط التالي لتحميل كروت تفاصيل الأداء https://thaneduone.emis.gov.eg".