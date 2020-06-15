طبيب: لن نستطع محو كورونا نهائيا.. ودواؤه سيسبق لقاحه

أكد الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، أن غسل اليدين وارتداء الكمامة أكثر شيء مُثبت حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا يجب أن نتوقف عن ذلك مطلقًا، فتلك الإجراءات تُخفف انتقال الفيروس من شخص لآخر، ويجب أن يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وليس بالماء فقط.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هناك علاجات كثيرة يتم العمل عليها وفقًا لدراسات علمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مؤكدًا على أن دواء فيروس كورونا سيأتي قبل طرح اللقاح، وسيتم ظهور نتائج الأبحاث في شهر سبتمبر، "إحنا محتاجين مصل أو دواء أو أي شيء عشان نقدر نرجع نعيش حياتنا الطبيعية".

وتابع: "سيتم إنتاج علاج لكورونا وسيكون متاحا مثله مثل الأدوية الخاصة بالإنفلونزا العادية، عندنا نوعين من الانفلونزا، انفلونزا A وانفلونزا B، فيروس كورونا ده وباء مش هينفع نشيله بس هيكون عندنا دواء سيكون له نتائج رائعة وسيقضي على المضاعفات وأرقام الوفيات ستتناثر".