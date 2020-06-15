بينهم سيدة حامل.. خروج 29 حالة جديدة من عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، خروج 22 حالة جديدة بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين ومن بينهم 4 حالات كانوا في العناية المركزة، وأيضًا سيدة حامل في شهرها السادس، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وشهد المستشفى في ساعات متأخرة من مساء أمس خروج 7 حالات أخرى من المتعافين من الفيروس بعد تحول نتائجهم المخبرية من إيجابية لسلبية مرتين متتاليتين.