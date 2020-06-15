جراحة عاجلة لمريض بكورونا "فقد بصره" في سوهاج

أجرى مستشفى سوهاج التعليمي أمس، جراحه عاجلة لمريض مصاب بكورونا عقب حدوث فقد للبصر في العين اليمني بعد حدوث انفصال في الشبكية، وكللت العملية التي استغرقت 4 ساعات بالنجاح.

وأصدرت مديرية الصحة بسوهاج، بيانا صباح اليوم، ذكرت فيه أنه استجابة لاستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض يشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمنى وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بمقلة العين اليمني.

وأوضح البيان، أن الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل، فتم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي ومقلة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سليكون بقسم الرمد بمستشفى سوهاج التعليمي تحت مخدر موضعي.

وأكد البيان أن العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى استغرق أكثر من 4 ساعات وتمت العملية بنجاح وخرج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته بساعتين.

أجرى العملية الدكتور محمد شيخون، استشاري الشبكية ومدير مستشفى سوهاج التعليمي، بمساعدة الدكتور عادل عبد المنعم، نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد "سناء سلمان، نهى محمد، أميمة ناصر، عفاف ضاحي" فريق مكافحة العدوى.