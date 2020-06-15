تطوير العشوائيات تعلن قرب الانتهاء من توصيل مرافق مدينة العمال بالمنيا

أعلنت وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، عن قرب انتهاء تنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي، كهرباء، غاز طبيعي، بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال، بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه، تمهيداً للبدء في أعمال رصف الطرق تزامناً مع إجراءات استلام العمارات من الجهة المنفذة، للبدء في تحديد موعد للقرعة العلنية لإعادة تسكين سكان المنطقة بالعمارات بعد التطوير.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، وإعادة تأهيلها بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها.

ويهدف مشروع مدينة العمال، إلى توفير السكن الأمن البديل للمناطق غير الآمنة بالمحافظة وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.

والمحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، وقد تم الانتهاء من عشش محفوظ والتى تم تغيير اسمها إلى روضة محفوظ، وثم العمل في مدينة العمال، وهى عبارة عن 10 عمارات سكنية بمجموع 218 وحدة سكنية بمنطقة أبوهلال، وذلك المشروع يأتى ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.