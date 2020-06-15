تبدأ أول يوليو.. 16 خدمة تقدمها المنصة الإلكترونية للكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم البدء في تلقي طلبات توصيل التيار للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العداد الكودي، أول يوليو المقبل، من خلال المنصة الإليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة.

وأعلنت الوزارة الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة وهي:

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودي.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.