حبس عامل وصاحب ورشة بتهمة السرقة في القاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس عامل وصاحب ورشة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة الدراجات النارية بمدينة نصر، وتقطيعها وبيعها كقطع غيار.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا بأنه في أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بدائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية دون ترخيص، وبحوزته سلاح أبيض وبالكشف الفني عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

واعترف المتهم بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بالأسلوب ذاته.

وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان تم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.