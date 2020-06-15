"تور" الروسية تسقط 45 طائرة مسيرة للجماعات المسلحة في سوريا

أعلن رئيس الدفاع الجوي في القوات البرية الروسية، ألكسندر ليونوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز "تو" في سوريا أسقطت أكثر من 45 طائرة مسيرة للمسلحين.

وقال ليونوف في تصريح صحفي اليوم:"منذ بداية مهمة المناوبة القتالية لمركبات منظومة "تور"، أُصيبت أكثر من 45 طائرة مسيرة محلية الصنع للمسلحين"، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية.

وأضاف ليونوف:"أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى "تور" في القوات البرية بتعديلاته المختلفة يعد الوسيلة الرئيسية للتصدي لعناصر من الأسلحة الدقيقة والطيران الحربي التكتيكي"، لافتا إلى أن هذه المنظومة تؤمن المواقع في سوريا بالتعاون مع منظومتي، "إس- 400" و"بانتسير- إس".

وأشار ليونوف، إلى أن وحدات قوات الدفاع الجوي الروسية صنعت نسخة طبق الأصل من الطائرات المسيرة المحلية الصنع، التي يستخدمها أفراد الجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، بهدف التدرب على اسقاطها.