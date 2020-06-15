معهد دولي سويدي: إسرائيل تملك 90 رأسا حربيا نوويا

كشف تقرير للمعهد الدولي لدراسات السلام في السويد، أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الرؤوس الحربية النووية.

وأضاف المعهد، أن إسرائيل زادت من عدد الرؤوس النووية في مطلع العام الحالي ليصل إلى 90 .

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، لفت التقرير إلى أن إسرائيل كانت تمتلك قبل ذلك ما بين 80 و90 رأسًا حربيًا نوويًا خلال العام الحالي.

وأوضح هذا المعهد أن العالم يشهد اتجاها معاكسا إذ تراجع عدد الرؤوس الحربية التي كانت بحوزة الدول التسع النووية العام الفائت 465 ليصل عددها الإجمالي الى 13 الفا و400.

ووفقًا للوكالة الفلسطينية، كانت مصادر أجنبية أخرى أفادت بأن إسرائيل تملك حوالي 200 من هذه الرؤوس الحربية النووية.