آخرهم الطبيب عادل رمزي.. سبل حماية الجيش الأبيض من كورونا

زادت أعداد وفيات الأطباء والممرضين المعالجين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤخرا، متأثرين بإصابتهم بالوباء، وآخرهم الشهيد الدكتور عادل فؤاد رمزي أستاذ الجراحة بطب قصر العيني، الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته بالفيروس المستجد.

ونعت النقابة العامة للأطباء، أمس، بمزيد من الحزن والأسي، الشهيد الدكتور سيد نادي كامل أخصائي حميات بمركز سمالوط، الذي ارتقى إثر إصابته بالفيروس، في أثناء تأدية واجبه بعلاج المرضى بمستشفى حميات سمالوط بمحافظة المنيا.

وفي اليوم ذاته، أعلن مصدر مسؤول بمديرية صحة بني سويف، الأحد، وفاة الدكتورة إيمان إبراهيم أدهم، 47 عاما، طبيبة بوحدة أطواب الصحية بمركز الواسطى شمالي المحافظة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ما طرح سؤالا بشأن سبل حماية الجيش الأبيض من كورونا.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور الدكتور أحمد السنوسي رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب في جامعة القاهرة، إنّه يجب توفير نظام غذائي صحي للأطباء والممرضين المعالجين للفيروس، وأخذ قسط كاف من النوم لرفع كفاءة الجهاز المناعي.

وأضاف السنوسي لـ"الوطن"، أنّه يجب توفير جميع مستلزمات الوقاية لهم، والتوصية بعدم السماح بالعمل دون استخدامها، ومحاولة تخفيف الزحام في المستشفيات، عن طريق توعية المواطنين بأهمية وجدوى العزل المنزلي ما دامت الحالة مستقرة ولا تحتاج لأجهزة تنفس.

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أنّه من الممكن تخصيص مستشفى بكل محافظة أو قسم بكل مستشفى لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج الفحوص والتحاليل فى أسرع وقت ممكن، ما يقلل عملية إصابتهم وحمايتهم

وأوضح السنوسي، أنّه يجب إجراء اختبارات عشوائية للأطباء داخل المستشفيات، مع مراعاة أخذ درجات الحرارة مرتين يوميًا، وإلزام النزلاء بالتباعد فيما بينهم والالتزام المسافات الآمنة.