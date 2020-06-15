حملة لرش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملات يومية، بالتنسيق والوحدات المحلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملات عن رش وتطهير قرية سعد حسين تابعة للأبعادية. وعزبة السعران ووحدة طب الأسرة بالبساتين، وقرية نفرة بسنهور، وعزبة عبدالباقي سرور ومنطقة الدفراوي وشارع المعهد الدينى بدمنهور.

وكذلك الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز رشيد وإدكو، وقريتي أم حكيم وأبو حنا بشبراخيت، وقرى كفر بولين والبريجات والداخلي وعزب الحداد بقرية النقيدي التابعة لصفط العنب وكوم شريك ومنطقة مقابر شابور بكوم حمادة، والمنشآت والشوارع والميادين بأبو المطامير.