العاملون بفندق واقعة الرقص الجماعي يرفضون قرار غلقه: الإدارة لم تخطئ

ناشد العاملون بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، بإعادة النظر في قرار غلق الفندق الذي شهد واقعة رقص جماعي لإحدى الأسر من نزلاء السياحة الداخلية.

وأبدى عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة، عبر صفحة شكاوى العاملين بقطاع السياحة المصرية، رفضهم لأي قرارات إدارية بإغلاق الفندق، موضحين أن ذلك سيؤدي إلى قطع أرزاق العاملين بالفندق.

فيما أكد وحيد التهامي الخبير السياحي في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن"، أن الواقعة حدثت من أسرة واحدة وتم اتخاذ الإجراء اللازم من إدارة الفندق والتي قررت مغادرة الأسرة للفندق على الفور، مشيرا إلى أن قرار السياحة بغلق الفندق كان قاسيا ومتسرعا وكان يجب تحذير إدارة الفندق والتنبيه عليها بعدم السماح بتكرار هذه الواقعة مرة أخرى قبل غصدار قرار الغلق.

وانتقد محمد السباعي مدير الأمن الإقليمي للفندق في تصريح لـ "الوطن" قرار الغلق، قائلا "وزارة السياحة قررت فتح الفنادق لاستقبال سياحة داخلية ثم تسحب التراخيص لمجرد أن عائلة احتفلت بطريقتهم الخاصة وذلك على الرغم أن إدارة الفندق قررت على الفور مغادرة العائلة للفندق قبل التحقيق في الواقعة من قبل وزارة السياحة وقبل نشر الفندق على صفحات الفيس بوك"، مؤكدا أن الإدارة تتخذ كل الاحتياطات الوقائية بكفاءة عالية وأن لجان الفحص تمر بشكل يومي ولم تسجل أي ملاحظات على الفندق مطالبا وزير السياحة بإعادة النظر في قرار الغلق.

فيما أكد بعض ملاك الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، أن قرار الغلق ممكن أن يلقي بظلاله على عودة السياحة الخارجية ويؤثر بالسلب على التسويق السياحي الخارجي، مشيرين إلى أن الواقعة كانت تستوجب الإنذار وليس الغلق، خاصة أن إدارة الفندق لم تخطئ.

كان شكّل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد شكل لجنة للتحقيق في واقعة فيديو حفل رقص جماعي داخل أحد الفنادق وبيان ملابساتها، حيث أكدت اللجنة في تقريرها عن الواقعة أن الفندق اتخذ الإجراء اللازم بالتنبيه على القائمين بالواقعة، وإلغاء حجزهم.

ووجه العاملون بالفندق رسالة عبر صفحة شكاوى العاملين بقطاع السياحة إلى وزير السياحة، قالوا فيها "نسعى بشتى الوسائل والطرق لتطبيق كافة الاشتراطات والبنود التي نص عليها قرار وزارة السياحة والصحة والخاصة بالوقاية الاحترازية، وإدارة الفندق لم ترتكب جريمة أو جرما كبيرا في حق الدولة أو الرواد أو الناس، لكي يتم إغلاق فندق يزرق من ورائه عدد كبير من الأسر المصرية البسيطة، وإدارة الفندق فور علمهم بالواقعة اتخذوا الإجراءات القانونية، بمغادرة تلك الأسرة من الفندق فور حدوث الواقعة".

كان أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول.