آخرهم سوشانت سينج.. نجوم رحلوا في سن صغيرة تركوا حزن عميق بقلوب محبيهم

رحيلهم المفاجئ على الرغم من سنهم الصغير، ترك أثرا لا يمحى بقلوب محبيهم، صدمة شديدة يشعر بها عشاقهم في العالم كله، في لحظة يتبدل الحال، بدلا من تتبع الجمهور آخر أخبار الأعمال الفنية للنجم، يكون البحث حول وفاته وأسبابها، حول الفراق والموت والألم.

آخر الفنانين الذين رحلوا في سن صغيرة عن عالمنا، هو الهندي سوشانت سينج راجبوت، عن عمر ناهز 34 عاما، بعدما تم العثور على نجم بوليوود، ميتا في منزله في منطقة باندرا، مومباي بالهند.

وبحسب موقع Variety تشير التقارير المبدأية إلى أن وفاته كانت عن طريق الانتحار، وفتحت الشرطة تحقيقا.

وفاة "سوشانت" تركت صدمة لعشاقه، وكتب عنه نجم بوليود "شاروخان": "لقد أحبني كثيرًا.. سأشتاق إليه.. طاقته وحماسه وابتسامته السعيدة الكاملة.. هذا أمر محزن وصادم للغاية".

ولد سوشانت 1986، بالهند، وشارك كممثل في 20 عملا فنيا تتنوع بين مسلسلات وأفلام بحسب موقع السينما IMDB، أولها كان عام 2008 من خلال مشاركته في مسلسل Kis Desh Mein Hai Meraa Dil، أما آخر ظهور له كان في فيلم Drive عام 2019.. وترشح مرتان لجوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية

الممثل الأسترالي هيث ليدجر، ترك أيضا الكثير من الآلام والحزن العميق داخل قلوب محبيه بهد رحيله المبكر والفاجئ بعدما عثر عليه متوفيًا في 22 يناير 2008 في شقته في حي مانهاتن، عن عمر ناهز 28 عامًا.

وجاء رحيله "ليدجر" بعد تحقيقه جماهيرية عالية، بمجرد عرض فيلمه The Dark Knight عام 2008، بعدما قدم دورًا مميزًا، ليصبح في عيون الجمهور "أيقونة فينة"، ولكن حياة الممثل الأسترالي "هيث ليدجر" انتهت في نفس عام صدور فيلمه الذي أشاد به النقاد والمشاهدين.

حصد هيث ليدجر جائزة أوسكار عن دوره في "The Dark Knight" كأفضل ممثل مساعد وتسلمتها أسرته بعد رحيله عن الحياة في العام نفسه.

وعن الدور ذاته، حصد ليدجر جائزتي "جولدن جلوب"، "بافتا"، ومن أكاديمية أفلام الخيال العلمي والرعب، ومن جمعية نقاد أوستن السينمائي. وترشح هيث ليدجر للأوسكار عام 2005 عن دوره الرئيسي في فيلم Brokeback Mountain.

يوم 30 نوفمبر 2013، كان لرحيل الممثل بول والكر إثر حادث سيارة في كاليفورنيا، عن عمر 40 عاما، شديد الأثر الحزين على محبيه، خاصة من متابعي سلسلة أفلام "السرعة والغضب" والتي شارك في بطولتها بجانب الممثل فين ديزل.

شارك "والكر" كممثل في أكثر من 40 عملا فنيا، أولها فيلم Monster in the Closet، عام 1986، وحصد على جائزة جوائز هوليوود السينمائية عام 2001 عن مشاركته في فيلم The Fast and the Furious.

أما الممثل ريفر فينيكس، رحل عن الحياة عام 1993، عن عمر ناهز 23 عاما، وهو أخو الممثل صاحب جائزة الأوسكار "خواكين".

و"ريفر" موسيقي أيضا وكان يعزف على الجيتار، وكتب عدد من الأغاني. ومثل "ريفر" في 25 عملا فنيا، أولها في مسلسل Seven Brides for Seven Brothers عام 1982، وآخرها فيلم The Thing Called Love عام 1993.

وعلى الرغم من وفاته في عمر صغير، إلا أنه ترشح لجائزة الأوسكار مرة واحدة في حياته، عام 1989، عن دوره المساعد في فيلم Running on Empty.

وكان لرحيل ريفر أثرا حزينا داخل قلب أخوه الممثل خواكين فينيكس، الذي تحدث عنه كثيرا في الكثير من اللقاءات والمناسبات.. وقال عنه: "كان أخي شخصا رائعا ومميزا".

وفي صدمة لكل محبيه في مصر والدول العربية، رحل الفنان هيثم أحمد زكي في 7 نوفمر 2019، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.. وتسبب ذلك في صدمة كبيرة لكل محبيه وزملاءه بالوسط الفني.