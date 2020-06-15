عضو "الاقتصاد والإحصاء": مصر ستحقق نموا اقتصاديا رغم أزمة كورونا

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على اقتصاد كل دول العالم ومنها مصر.

ورغم ذلك، أشار "جاب الله" إلى أن مصر جاءت بالمركز السادس عالميًا ضمن 18 دولة ستحقق معدل نمو خلال هذا العام.

وقال عضو جمعية الاقتصاد والإحصاء لـ"الوطن"، إن الاقتصاد المصرى تأثر بالأزمة القائمة، ولكنه صمد بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نٌفذ على مدار السنوات الماضية، وعلى الدولة أن تعي أنه مع استمرار الأزمة فإن الاقتصاد لن يتحمل أكثر من ذلك.

وأضاف أنه يجب وضع استراتيجيات حكومية لحماية الاقتصاد المصري وإنقاذه حال استمرار أزمة كورونا، من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي، وتعميق الصناعات المحلية خاصة في مجال الأدوات الطبية.