القصبي: مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية والتشريعية

أكد النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن قانون مجلس الشيوخ من أهم مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ: إن صياغة التشريع أحد ثمار جهد المجلس الذي أجرى تعديلات على دستور 2014.

واستطرد "القصبي" قائلا: أذكركم أن المجلس كان قد فتح الباب لأجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية و استقبل كل طوائف المجتمع و سيذكره التاريخ لهذا المجلس ،أنه أجرى حوارا ديمقراطيا و استمعنا إلى كافة اراء طوائف المجتمع و دفعنا بالتعديلات للقاعة و تم استفتاء الشعب عليه لاعادة الغرفة الثانية للبرلمان جنب إلى جنب مع مجلس النواب.

وقال القصبي "مجلس الشيوخ اضافة قوية ويذكر التاريخ انه كان يضم قامات وطنية وتشريعية وأصحاب خبرة وعلم وبإقرار القانون نستعيد لمصر القيمة التشريعية ودعم الديمقراطية والسلام المجتمعي".

وقال إنه بعودة مجلس الشيوخ، سيتم استعادة قيمه تشريعية هامة، حيث يعد إضافة لقيم الديمقراطية والسلام المجتمعي، مشيراً إلي أنه جاء بما يتوافق الدستور،ويحقق مجال لوجود الأحزاب المصرية ويفسح لمزيد من الرأي والرأي الأخر.