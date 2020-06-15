عبدالعال: يوجد معايير دستورية لقياس الوزن النسبي للدوائر الانتخابية

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية بمجلس النواب، إنّ تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ، تم على أساس تعداد السكان الذي أرسله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك المراجعة التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف خلال الجلسة العامة، أنّ القانون جرى إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات التي راجعته وأكدت أنّ ما ورد فيه صحيح ومدقق، وعقّب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: تم الاعتماد على المستندات الرسمية و كل دول العالم تعلم أنّ عدد السكان متحرك، وكل الدول تعتمد على عدد السكان في وقت بعينه لتقيس عليه الوزن النسبي، وبمرور الوقت يختلف العدد، لذلك هناك معايير دستورية لقياس الوزن نسبيا للكرسي، وفقا لعدد السكان الذي يختلف من ساعة لأخرى.