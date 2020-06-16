أماكن إجراء الأشعة المقطعية لمرضى كورونا بالقليوبية

خصصت مديرية الصحة بالقليوبية 5 مستشفيات بنطاق المحافظة لإجراء الأشعة المقطعية لمرضى كورونا بنطاق المحافظة لمواجهة الضغط الشديد على الخدمة ورفض معظم المراكز الخاصة تقديمها. "الوطن" تستعرض الأماكن التي تتيح إجراء الأشعة وهي:

التأمين الصحي ببنها

النيل للتأمين بشبرا الخيمة

مستشفى بنها العام

مستشفى شبين القناطر

مستشفى بنها الجامعي والتي أعلنت تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 5 مليون جنيه داخل مستشفى الجراحة والمخصص لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد حيث تم توريده وتركيبه وتشغيله في زمن قياسي لخدمة المرضى

يذكر أن محافظ القليوبية خصصت الأرقام التالية، للإبلاغ عن فيروس كورونا، وهي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول.

وأوضحت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تخصيص رقم تليفون 01555573040 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه، موضحة أن الطاقم الطبى سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.