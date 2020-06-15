بلجيكا وهولندا تخففان قيود السفر داخل أوروبا

أعلنت بلجيكا وهولندا، اليوم، رفع قيود السفر المفروضة على بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى بشروط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، إن بروكسل فتحت حدودها مع كل من ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا وهولندا وإيطاليا وسويسرا وبولندا وليختنشتاين والسويد للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر وذلك بعد تحسن الاوضاع التي تسببت بها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الوزارة البلجيكية، أن السفر إلى كل من النمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال والمملكة المتحدة وسلوفينيا وأيسلندا مسموح به أيضا ولكنه رهن بخضوع المسافر للحجر الصحي أو أي شروط اخرى.

وفي الوقت نفسه، نشرت هولندا، اليوم، قائمة من 16 دولة أوروبية يمكن السفر إليها بأمان اعتبارا من اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، إن الدول الـ16 بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وكرواتيا تحمل الآن تحذيرا باللون الأصفر من وزارة الشؤون الخارجية مما يعني أنها آمنة للزيارة ولكن لا يزال يتعين على السياح أخذ الحيطة والحذر.

لكن المملكة المتحدة والسويد لا يزالان خارج حدود السفر بالنسبة لهولندا وارجعت الوزارة ذلك، إلى "الوضع الصحي في هذه البلدان"، مضيفة: "إذا سافرت إلى هناك ننصحك بشدة بالحجر الصحي المنزلي المدة 14 يوما لدى عودتك".