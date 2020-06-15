نائب يطلب رفع معاشات الشرطة: اللواء بياخد 1500 ولولا المكافأة يشحت

طالب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون زيادة معاشات ضباط الشرطة، خاصة أنّ هذا التشريع جرى تقديمه من أكثر من دور انعقاد، موجّها حديثه للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلا: "حضرتك وعدتني في دور الانعقاد الرابع بمناقشة مشروع القانون".

وأضاف لاشين منفعلا: "أقسم بالله العقيد بياخد معاش 1200 جنيه، والعميد 1300 واللواء 1500 جنيه، ولولا مكافأة نهاية الخدمة كان الضباط هيشحتوا في الشارع"، متسائلا: "هنناقش مشروع القانون ده إمتى؟".

من جانبه، رد رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ المُقدم من النائب عبدالهادي القصبي، قائلا: "لسه ناقص على المجلس 6 شهور".