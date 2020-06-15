عبدالعال عن أصول مجلس الشيوخ: مؤجرة بجنيه لمؤسسات صحفية

أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، الإجراءات الخاصة بانتقال العاملين والأصول التي كانت تابعة له قبل إلغائه بدستور 2014، مرة أخرى له بعد العمل بالقانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ المقصود بالأصول هي الأصول العقارية، وللعلم فالتي انتقلت ملكيتها لمجلس النواب، مؤجرة للمؤسسات الصحفية، بأجر رمزي بنحو جنيه مصري، مضيفا: "لا مجلس الشيوخ يملك شيء ولا مجلس النواب، فالدولة هي المالكة".

ووافق البرلمان، على المادة المٌقدمة من ائتلاف دعم مصر، والتي تنص على: "ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بالقانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب على أن يكون بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.

وتختص اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها لمجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.