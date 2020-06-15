النواب يوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية للشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة رقم (3) من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، إذ تنص على تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وجاء نص المادة (3) كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائراين الأخرتين عدد 35 مقعدا لكل منها، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإلغاء كلمة "الناخبين" من الفقرة الثانية، قائلا إنّ التعديلات الدستورية في المادة 102 من الدستور بنت تقسيم الدوائر على عدد السكان فقط.

وتابع: "المادة المعروضة رجعتنا تاني لعدد السكان والناخبين واقترح إلغاء كلمة الناخبين"، وعقّب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلا: "بالتأكيد على أنّه النص متفق مع الدستور، كما أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أنّ الوزن النسبي جرى مراعاته في الجداول".