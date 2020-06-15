"الشعب الجمهوري" التركي يعترض على اعتداء الشرطة على مسيرة للحزب

علق نائب رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال على تدخل قوات الشرطة التركية ضد أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المجتمعين لتنظيم "مسيرة الديموقراطية".

ونشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا على منع المسيرة وتقييد حقوقهم التي يكفلها الدستور وكتب:

"إن منع مسيرة حزب الشعوب الديموقراطي والتدخل من قبل قوات الشرطة هو تقييد لحق دستوري. وهذه الأحداث تعزز من صورة الدولة البوليسية، وتقوض الديموقراطية ومباديء سيادة القانون".

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-hdpnin-yuruyusune-yapilan-polis-mudahalesine-tepki-1745189