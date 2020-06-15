ظهور حالة كورونا في امتحانات جامعة الدفاع الوطني التركية بمدينة كوجالي

ساءت حالة إحدى الطالبات المشاركات في امتحان جامعة الدفاع الوطني (MSÜ) اليوم أثناء الاختبار، وبعد فحصها اتضح إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووفق الخبر المنشور علي جريدة كوجالي باريش فإنه في امتحان اختيار الطلاب العسكريين MSÜ الذي عقد يوم الأحد الماضي، ساءت حالة إحدى الطالبات، وعلى الرغم من توزيع الكمامات ورش المطهرات عند المدخل إلا أنه لم يتم قياس درجة حرارة الطلاب.

وتم أخذ الطالبة المصابة لغرفة وحدها لإتمام الاختبار، وعزل باقي الطلاب وعددهم 15 طالبا في منازلهم طيلة 14 يوما.

https://halktv.com.tr/gundem/msu-sinavinda-fenalasan-ogrencinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-427210h

وطالب أولياء الأمور الذين شهدوا الحادثة بضرورة تأجيل إمتحانات مؤسسات التعليم العالي YKS لأنه سيشهد أعداد أكبر من الطلاب مما يعرضه لخطر تلقي عدوي فيروس كورونا المستجد.