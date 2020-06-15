الأمطار الغزيرة تحول طرق أرناؤوط التركية في إسطنبول إلى بحيرات

تسببت الأمطار الغزيرة في ساعات الصباح اليوم والتي بدأت حوالي الساعة 13:15 ظهرا في منطقة أرناؤوط كوي باسطنبول واستمرت طيلة الـ15 دقيقة فقط إلى تعرض المواطنين للحظات العصيبة.

https://www.dirilispostasi.com/hayat/arnavutkoyde-15-dakikalik-yagmur-sokaklari-gole-cevirdi/452570

وتحولت الطرق إلى بحيرات ولجأ المواطنون للاحتماء من مياه الأمطار، مما عرض سائقي السيارات للعديد من مشاكل السير والحصار داخل سياراتهم.

ومن ناحية أخرى غمرت المياه بشكل نسبي بعض المنازل وأماكن العمل (الشركات) في المدينة.

المصدر: هابر ترك و دريليش بوسطاسيDiriliş Postası.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberler-istanbul-yagmura-teslim-2713062