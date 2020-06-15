الجندي: يجوز قراءة الأحاديث بالمعنى.. واليقين لا يتوافر إلا في القرآن

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز قراءة الحديث بالمعنى، مشيرًا إلى أن الصحابي يروي الحديث الذي يغلب على ظنه أن النبي قد قاله.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "يعني لما يسمع أن النبي لو قال كلمة فإنه ينقلها لنا، على أغلب الظن، لا عن يقين، لأن اليقين لا يكون إلا في القرآن الكريم".

وتابع: "إذا التبس على الصحابي أمر، قال أظن أن النبي قد قال كذا، أو لا أدري، وكان الصحابة حريصين على وصف الهيئة التي كان عليها أثناء قول الحديث، ومن ثم فإنه يجوز أن نقول الحديث بالمعنى، ولكن مع الإشارة أنك قلته بالمعنى وليس باللفظ".