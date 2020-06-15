"النواب" يوافق على تعديل مدد التنازل عن الترشح لمقعد الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديل الذى تقدم به النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن حول تنظيم عملية التنازل عن الترشح فى مشروع قانون مجلس الشيوخ والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا .

وبموجب التعديل، يكون لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة، قبل يوم الانتخاب بـ 48 ساعة، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب ب 48 ساعة على الأقل.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.وذلك كله وفقاً للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.