البرلمان: لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو الشيوخ في غير حالة التلبس بالجريمة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، على القواعد الخاصة بالحصانة البرلمانية بمجلس الشيوخ.

وتنص المادة 32 على: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".