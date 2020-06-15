البرلمان يوافق على عودة النائب لوظيفته بعد انتهاء عضويته بــ"الشيوخ"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، علي الإجراءات المنظمة بعودة النائب بعد انتهاء عضويته للوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتساب العضوية.

وتنص المادة 35 على: "يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

وشهدت الجلسة مطالبة بعض النواب بالمساح لضابط الشرطة بالعودة لوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة عضويته، ومن جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:"اتفقنا علي تنظيم هذا الأمر سيكون في قانون منفصل".