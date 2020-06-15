مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد قوات الدفاع الجوي لطائرة استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرات استطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي اكتشف أنشطة لقاذفات أمريكية B-52H وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق وطارت مقاتلاتنا لتتبعها وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في 15 يونيو 2020، كشفت الوحدات العاملة في قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية في الوقت المناسب أعمال قاذفات استراتيجية أمريكية B-52H وطائرات المراقبة للدول الأجنبية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

وأضافت الوزارة في بيانها أن الطائرات المقاتلة الروسية تتبعها.