حملات مكثفة لفض الأسواق بمدن ومراكز وقرى البحيرة

كثفت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، الحملات اليومية لتنفيذ جميع القرارات الاحترازية والوقائية، بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية، وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونفذت الوحدات المحلية عدة حملات على الأسواق، اليوم الأثنين، أسفرت عن فض سويقة قرية النخلة البحرية، وتجمعات الباعة الجائلين بمدينة أبو حمص.

وفض سوق الأثنين بمدينة وادى النطرون، وسوق قرية أبو الخاوى بكوم حمادة، وكذا فض بعض تجمعات الباعة الجائلين بقرية سماديس البلد مركز الرحمانية.