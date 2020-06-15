فيديو.. المتيني عن مستشفى عين شمس الميداني: أُنجز في 15 يوما بـ171 سريرا

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزيرة الصحة ومحافظ القاهرة، زاروا جامعة عين شمس اليوم، وافتتحوا المستشفى الميداني الأول في مصر، والذي شُيد في أرض فضاء خلف مستشفى عين شمس التخصصي على مساحة 4500 مترًا تابعة للجامعة، وليس بحرمها الرئيسي.

وأضاف "المتيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجامعة شعرت باحتياج لمستشفى ميداني، ولذلك تم التفكير في تجهيزه بالجامعة.

وأوضح أن العمل على تجهيز المستشفى الميداني بدأ في الأول من يونيو الجاري، وتم إنجازها خلال 15 يومًا فقط، بسعة سريرية تبلغ 171 سريرًا، منها 160 للحالات المتوسطة و11 عناية مركزة.

وأكد أن المستشفى الميداني لن تتعامل بشكل كبير مع الحالات شديدة الخطورة،، وستحولها للمستشفيات التابعة للجامعة ولذلك لم يتم التركيز على أسرة الرعاية المركزة.

وتابع "المتيني" أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي التي أشرفت على المشروع بالكامل، وأنجزته في أسرع وقت وبدقة كبيرة، لافتًا إلى مشاركة صندوق "تحيا مصر" في المشروع من خلال التبرع بالواقيات وأجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح أن التكلفة الكلية للمستشفى الميداني بلغت حوالي 33 مليون جنيه، منها 27 مليونًا من الجامعة، مؤكدًا أن البنك المركزي دعم المشروع بشكل مفاجئ، وكذلك شركة "موبيك" التي تبرعت بالأسرّة الطبية، ومؤسسة "في حب مصر" ومؤسسات أخرى.