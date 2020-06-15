إعدام أغذية فاسدة في حملة على الأسواق بسفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي اليوم الإثنين، حملة على الأسواق بالتنسيق مع ادارة البيئة وإدارة الطب البيطري وإدارة الصحة وإدارة المتابعة الميدانية للمرور على المحلات التجارية والأسواق والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

قامت بفحص عدد من محال الجزارة والبقالة ، وأسفرت عن ضبط كميات من الاغذية الغير صالحة للاستخدام الادمى نتيجة ببعض محلات الجزاره نظرا لسوء التخزين وتم إعدامها على الفور بالاضافة الى تحرير عدد 3 مخالفات متنوعة.

وأكدت "رئيس المدينة" في تصريح صحفي مساء اليوم على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحلات التجارية والمنافذ ، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار ، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ، مشيرةً الى ان ذلك يتم بالتوازى مع تنفيذ كافة الاجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تكثيف حملات النظافة وتطهير وتعقيم كافة الشوارع على مستوى المدينة.