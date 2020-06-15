هيكل: خطة إعادة الفتح مرتبطة بتطور الوضع الصحي داخل البلاد

عقد وزيرا الشباب والرياضة، والدولة للإعلام، مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الدولة للإعلام، للإعلان عن بدء عودة النشاط الرياضي أول يوليو المقبل.

واستعرض هيكل، بحسب بيان لوزارة الدولة للإعلام، في بداية المؤتمر، إجراءات لجنة مجموعة الأزمة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية لدراسة خطة لكل قطاع في الدولة لعودة نشاطه في ظل تطور الأزمة الصحية التي تشهدها مصر والعالم كله على مدى الشهور الماضية، وناقشت اللجنة كيفية الفتح والتعامل في هذا الشأن وطُرحت كل السيناريوهات في جميع المجالات ومنها وزارة الشباب والرياضة.

وذكر هيكل أن الاتفاق الذي تم داخل مجموعة الأزمة الوزارية نتج عنه عدة قرارات الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين مشيرا إلى أن الأنشطة الرياضية والاقتصادية والأنشطة الأخرى في الدولة تسير قدر المستطاع دون المساس بصحة المواطنين.

وأضاف أن خطة الحكومة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تتميز بالمرونة الكاملة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور الوضع الصحي داخل البلاد.

واستعرض وزير الشباب والرياضة، الإجراءات التي تم الاتفاق عليها داخل مجموعة الأزمة بمجلس الوزراء.

وأوضح أنه من خلال رؤية القيادة السياسية وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تم اتخاذ عدة إجراءات منها بدء المسابقات الرياضية بعد الدراسة وتشكيل لجنة فنية ولجنة طبية لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها داخل الأندية ومراكز الشباب وغيرها.

وسيتم السماح لرؤساء مجالس الإدارات بالتجهيز لدخول العمالة والتطهير والتعقيم في جميع الأماكن بدءاً من 15 يونيو حتى 30 يونيو 2020، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية واللجنة الطبية واتحاد الكرة، تم تجهيز أماكن للعزل داخل كل نادي مع توفير مسئول طبي ومسئول رعاية صحية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وأضاف وزير الشباب أن اللجنة الطبية ستقوم بمتابعة التطورات ومدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية. وسيتم فتح الأندية الصحية بدءاً من 1 يوليو والتشغيل الفعلي 15 يوليو 2020 وعودة النشاط التدريبي لكرة القدم من 20 يونيو وبدء المنافسات الرسمية 25 يوليو.

وتابع: تم تصنيف كل الرياضيات من خلال وضع دليل استرشادي للمارسات الرياضية والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) ومنظمة الصحة العالمية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الدولة للإعلام، أن خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ خطوات أخرى للفتح التدريجي لبعض الأنشطة الرياضية الأخرى، وطبقاً للتطور الصحي سيتم اتخاذ بعض التعديلات، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية المحددة.