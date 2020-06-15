تضامن بالغربية: إعمار 100 منزل للأسر والعائلات الأكثر احتياجا

أكدت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن بالغربية اليوم أنه تم التعاون مع صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان من إعادة أعمار (100) منزل بمراكز المحافظة، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا وتحت رعاية محافظ الإقليم حفاظا على صالح المواطنين.

وأشارت وكيل التضامن بالغربية أن المنازل التى تم إعادة إعمارها تمت على مرحلتين المرحلة الأولى شملت (50) منزل بقريتي ميت المخلص وشرشابة مركز زفتى.

كما أوضحت أن المرحلة الثانية شملت (50) منزل بقرية بلشاى مركز كفرالزيات وقرية حنوت مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأضافت، أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف.

كما أوضحت أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.