تقرأ غدا.. أول مستشفى ميداني بالقاهرة و10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة

تقرأ غدا في عدد "الوطن": الأهلي يقترب من سيرينو ويجمد مفاوضات جلال بسبب سعره.. وكينو ما زال في الصورة وفايلر يطلب ضم عنصر طبي متخصص لمحاربة كورونا.

كما تقرأ في عدد الغد أيضًا: الحكومة تواجه كورونا: أول مستشفى ميداني بالقاهرة.. و10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. مدبولي: الرئيس وجه بسرعة تنفيذ مشروع مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية سيكون الأكبر في المنطقة.

وفي عدد الغد تقرأ: التعليم: دخول لجان الثانوية 8 صباحا.. ومتران للتباعد في الطابور.. شوقي: توزيع كمامات على الطلبة وتعقيم اللجان.. والصحة تدفع بـ560 سيارة إسعاف.