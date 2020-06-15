"11 سيدة".. القبض على "عصابة التسول" في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 سيدة، حال استغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث بلغ عدد الأطفال الأحداث (14 حدثا – "فى مراحل عمرية مختلفة") أنجال المتهمات.

وأفاد الأطفال الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لإستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، كما عثر بحوزة المتهمات على (مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهم فى أعمال التسول، وإعترفن بنشاطهن الإجرامى فى إستغلال أنجالهن فى أعمال التسول للإستفادة منهم مادياً، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.