"صوره بملابس نسائية".. ضبط شاب استغل شقيقه لتحقيق مشاهدات على "مواقع التواصل"

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية القبض على شاب، استغل شقيقه الأصغر "طفل" في تصوير مقطع فيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام وتيك توك"، وتبين أن الفيديو يحتوي على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب العام.

بدأت الواقعة، بتداول مقطع فيديو على موقعى التواصل الإجتماعى "إنستجرام وتيك توك" لأحد الأشخاص وصحبته طفل يرتدى ملابس وزى نساء، وتمثيل مشاهد تحتوى على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب العامة، تم تحديد هوية الشخص، وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) وتبين قيامه بإستغلال شقيقه الأصغر فى تمثيل ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه.

وقد أمكن ضبطه وبصحبته شقيقه المشار إليه، وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه "على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة"، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.