العمري: الأهلي والزمالك طلبا التهدئة والمجلس يتدرج في العقوبات

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ممثلا قناتي الأهلي والزمالك مثلا للتحقيق للمرة الأولى أمام المجلس، وأنه عندما أبدى الطرفان رغبتهما في التهدئة والالتزام بالمعايير والأكواد المهنية استجابت لجنة الشكاوى التي تجري التحقيق.

وتابع العمري في تصريح خاص لـ"الوطن": "لأننا في الأساس لا نبحث عن توقيع عقوبات، وفي حالة وجود أي خروقات من قناتي الأهلي والزمالك فستخضع للتحقيق مرة أخرى وسنبحث شكوى النادي الأهلي الجديدة التي تقدم بها اليوم".

وأكد وكيل الأعلى للإعلام أن ما يحكم عمل المجلس ولجانه هو القانون ولائحته التنفيذية، ولائحة الأكواد والمعايير ولائحة الجزاءات.

ولفت العمري إلى أن المجلس يتدرج في اتخاذ العقوبات المقررة بدءا من لفت النظر والإنذار مرورا بالعقوبات المالية "الغرامات" والوقف المؤقت للبث ووصولا لسحب الترخيص وفقا لجسامة المخالفة.