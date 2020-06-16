الحكومة تواجه "كورونا": أول مستشفى ميداني بالقاهرة.. و10 مليارات جنيه إضافية بـ"الموازنة"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، المستشفى الميدانى لعلاج مصابى كورونا بجامعة عين شمس، تمهيداً لبدء تشغيله الخميس المقبل، ووجه بزيادة المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمة علاجية للمصابين فى محافظات القاهرة الكبرى، خاصة أنها الأكثر إصابة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود فى هذه المرحلة الدقيقة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

ويضم «المستشفى الميدانى» 200 سرير، منها 165 للإقامة، و11 للرعاية المركزة والعزل، و8 للفرز، والباقى لخدمة الأطقم الطبية والعاملين، وتم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 28 مليون جنيه، وتمت إقامة المستشفى خلال 15 يوماً.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لرئيس الوزراء، إن المستشفى أنشئ لاستقبال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتوفير العلاج الكامل، وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

وقال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إن المستشفى تم تنفيذه وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، وتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحى والتغذية والشبكات الكهربائية داخل مواسير بلاستيك، وتنفيذ خزانات مياه الشرب، وخزانات تجميع لمياه الصرف الصحى، ومحطة حقن «هيبوكلوريت الصوديوم» لحقن المياه قبل صرفها على الشبكة.

كما تفقد «مدبولى» أول مركز مسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، داخل المستشفى الميدانى، والذى انتهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع شركة «برايم سبيد»، من تنفيذه.

"مدبولى": الرئيس وجّه بسرعة تنفيذ مشروع مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية سيكون الأكبر فى المنطقة

فى سياق متصل، كلف «مدبولى»، خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، بحضور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق، بسرعة البدء فى تنفيذ مشروع شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية البدء بأقصى سرعة فى تنفيذه، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض نبذة مختصرة عن بعض المخازن المتخصصة فى الدواء على المستوى العالمى، مشيراً إلى أنه تم فى هذا الصدد التنويه إلى أن المخطط تنفيذه من مخازن سيكون هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا. وأعلنت وزارة التخطيط فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه بالباب السادس «شراء الأصول غير المالية ــ الاستثمارات»، لتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الآثار السلبية الناتجة عن كورونا.