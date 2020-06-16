عشان تحافظ على حقك.. محام يوضح طريقة كتابة عقد بشكل صحيح

العقد في أي تعاملات بين طرفين، سواء بيع أو شراء أو عمل أو غيره، هو الضامن الوحيد لحقوق الطرفين، لذا يجب كتابته بشكل صحيح، حتى لا يتعرض أحد الطرفين لهدر أحد حقوقه، وقدم المحامي والمحاضر إسلام عطيه لـ"الوطن"، طريقة كتابة العقد بشكل صحيح:

أولًا أطراف العقد:

أي عقد له طرفين ويجب تضيح أسماء الطرفين كاملة وجنسياتهم وأرقامهم القومية وأرقام جواز سفرهم ومحل إقامتهم الفعلي.

ثانيا ديباجة العقد:

ديباجة العقد هي مقدمته وتكون ملخص للعقد وجرت العادة أن تكون جملة واحدة، لكن يفضل كتابتها بشكل موضح كمقدمة للعقد.

ثالثا محل العقد:

محل التعاقد هو شرح لما تم الإتفاق عليه بشكل واضح ومفصل بما لايدع مجل لأب لبس في مضمونه كمثال عقد بيع العقار يتم تحديد العقار ومساحته وأدواره ورقمه وموقعه فعليا وحدوده بما ينتفى معه أى لبس بينه وبين العقار المجاور له.

ويجب علم المعلومات التالية عند كتابة العقد:

1- العقد شريعة المتعاقدين، فقد اعتبر القانون المدنى أن اتفاق أطراف العقد هو المرجع الأساسي والقانون الحاكم للتعاقد، ولكن يجب ألا يتم الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب.

2- للمحكمه سلطه كامله على العقد اذا نشأ خلاف بين أطراف العقد، وتمتد سلطة المحكمه إلى تسمية العقد وتكييفه وبطلانه أو فسخه، وأيضًا تفسير بنوده او بطلان بعضها.

3- يجب عدم مخالفة نصوص العقد طالما اتفق أطرافه على بند ما وتم النص عليه صراحة فى العقد، إلا أنه يجوز مخالفة بنود العقد اذا كانت هذه البنود تكلف أحد اطراف العقد بمستحيل أو تمنعه من الانتفاع بمحل العقد كمثال اشتراط الطرف البائع على المشترى عدم بيع محل العقد إلا بعد وفاة البائع، وهنا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه فى أي وقت بمجرد إبرام العقد مخالفا هذا الشرط، لأنه يخالف قاعده دستوريه فمن حق أي إنسان فى التصرف فيما يملكه ويكون تصرف المشترى ببيع محل العقد تصرف صحيح وقانوني.

4- إذا تم إغفال بعض الأمور ولم ترد بالعقد فإن الحاكم لها هو القانون فإن لم نجد فالعُرف.