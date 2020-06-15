دعم البنية التكنولوجية لجامعة طنطا والانطلاق نحو "جامعات الجيل الرابع"

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أنه في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 والتي تستهدف إعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة في سوق العمل المحلى والدولي- وضعت الجامعة استراتيجية كاملة للتحول الرقمي والانطلاق نحو "جامعات الجيل الرابع"، حيث سيتم إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي وفقا لأحدث النظم العالمية، كما تم تطوير البنية التكنولوجية بالجامعة، وجميع مراكزها البحثية والتدريبية، وتحرص الجامعة على استثمار المعرفة الكيفية، والاهتمام بالريادة وإنتاج الرُّوَّاد، وتطوير المعارف والمهارات للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

وأضاف رئيس الجامعة أن جائحة كورونا ساعدت في إسراع الخطى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات التكنولوجية المتاحة، حيث تم تطبيق منظومة "التدريب عن بُعد" لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال المنصة الإلكترونية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع إدارة التعليم الإلكتروني بالجامعة، والتي تشهد إقبالا كبيرًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر قنصوة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن الحصول على دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أصبح عن طريق "التدريب عن بُعد" من خلال منصة "Model" التعليمية، والتي شهدت مشاركة أعداد كبيرة من أعضاء هيئه التدريس من داخل الجامعة وخارجها، في دورات المركز، مشيرًا إلى أن المحاضرة الواحدة بالمنصة الإلكترونية أصبحت تستوعب عددًا أكبر مما كانت تستوعبه القاعات التقليدية، لا سيما أن الدورات التى ينظمها المركز متنوعة الموضوعات والمعارف، حيث تزيد على ١٨ دورة.

وأضاف د. قنصوة أن تحول التدريب في المركز إلى "التدريب عن بُعد" حقق العديد من المميزات، وساعد في حل العديد من المشكلات، منها تسهيل حصول أعضاء هيئة التدريس على الدورات التي تتطلبها الترقيات العلمية "أونلاين في ظل أزمة كرونا، كما تم السماح لأعضاء هيئة التدريس من المبعوثين للخارج في دول: اليابان وكندا والولايات المتحدة والصين وماليزيا، وأيضاً مَنْ هم في إعارات بالجامعات العربية؛ حيث تم السماح الاشتراك في دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما يقدم المركز الدورات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة مني حجازي، نائب مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، إلى أن مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قرر ضرورة حصول المعيدين الجدد بكليات الجامعة على دورتيْ "مهارات العرض الفعال، ومهارات الكتابة العلمية" قبل بدء مهامهم كمعيدين، حتي يتناسب مع معطيات العصر والتطور الهائل في العلوم المختلفة، وبناء عليه، قام المركز بإنشاء قناتيْ اتصال، إحداهما خاصة بالمعيدين الجدد، والأخرى خاصة بالمبعوثين فى الخارج، لتيسير عملية التواصل معهم، وتقديم كافة الخدمات لهم.