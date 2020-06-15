ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا لـ145 بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى وخروج 32 حالة جديدة على مدار الثلاث أيام الماضية، من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 145 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مؤكدا على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف.

ومن جانبه أكد مدير عام التأمين الصحي على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمستشفى وفق خطة المحافظة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته الميدانية المستمرة لكافة مكونات المنظومة الصحية .