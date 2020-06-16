3 محالج أقطان تدخل الخدمة بعد التطوير نهاية العام الجاري

تدخل ثلاثة محالج للأقطان، بعد تطويرها بشكل شامل، نهاية العام الحالي، بعد إنهاء الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، التعاقد شركة باجاج الهندية، التي قامت بتوريد أولى المحالج المطورة -ضمن خطة التطوير- الذي تم تركيبه بمحافظة الفيوم العام الماضي.

تقع المحالج الجديدة المطورة في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، ومدينة كفر الزيات محافظة الغربية.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت العام الماضي، تنفيذ خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وتحديث وتطوير محالج القطن، بعد موافقة مجلس الوزراء على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير، وتطبيق نظام الحليج الجديد مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم، ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال تبلغ التكلفة التقديرية للمحالج الجديدة نحو 400 مليون جنيه، تشمل توريد الماكينات الحديثة والأعمال الإنشائية للمباني الجديدة لتتماشي مع متطلبات الآلات الحديثة.

وتشمل خطة وزارة قطاع الأعمال، تطوير قطاعي تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، وإعادة هيكلتها فنيا وماليا، حيث يجري دمج هذه الشركات وعددها 31 شركة لتصبح 10 شركات فقط بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق ارباح والاستمرار فى النشاط وتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن شركته تعاقدت على توريد أحدث المعدات والماكينات.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بالتزامن يجري تحديث البنية التحتية للمصانع، فضلا عن إجراءات الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات ونتائج أعمالها، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بها، َوزيادة صادرات منتجات القطن المصرى.