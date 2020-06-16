اهتمام متزايد بإسنا.. عمارة سكنية لعزل المصابين وتخصيص 20 سيارة إسعاف

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بعد التواصل مع وزير الإسكان، على منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلي، للأسر غير القادرة بقرية الدير، التابعة لمدينة إسنا، كما تم عقد اجتماع برعاية المحافظ، بقيادات مدينة إسنا، ووكيل وزارة الصحة، وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح، ومدير الإدارة الصحية بإسنا، لمناقشة استعدادات تجهيز العقار لعزل المخالطين.

ويعد ذلك الإجراء تلبية لرغبة المواطنين في قرية الدير، بعد مناشدتهم المسئولين في الفترة الأخيرة بضرورة الموافقة على تخصيص العقار لحجر المعزولين، منزليا من المصابين.

يتم تحويل العقار بإشراف طبي من مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إلى جانب تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ بمستشفى رمد إسنا، والتشديد على التزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم المرضى، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلي.

وأوضح محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، أنه تم بحث الطلب المقدم من أهالي قرية الدير، بخصوص الموافقة على استخدام عمارة سكنية بقرية الدير لم يتم تسليمها لعزل حالات مصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيستكفل الأهالي بالتجهيز والتأسيس بالفرش ومستلزمات الإقامة، وتقديم الوجبات الغذائية يوميا، حسب ما يتم إقراره من الشؤون الصحية، كما تكفلت مديرية الشئون الصحية بالإشراف الطبي وتوفير الطواقم الطبية من تمريض ومستلزمات طبية وأدوية.

وقالت مديرية الشؤون الصحة بالمحافظة، ردًا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بقرية الدير، إنه من واقع البيانات الرسمية لمكاتب الصحة، فإنه لا زيادة في أعداد الوفيات بالقرية، مؤكدةً أنها غير مسؤولة عن أية بيانات تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن معظم حالات الوفاة لأمراض غير كورونا، أغلبهم لأعمار تتعدى 75 عامًا، وغير مسجلة بمستشفيات العزل، حتى يتسنى لـ"الصحة" تشخيصها كحالات كورونا.

وأضاف عبد الجواد، أنه لم يتم رسميًا تسجيل سوى 3 حالات وفاة مصابة بكورونا من خلال مستشفيات العزل، وأن جميع الحالات التي تقدمت لعمل مسحات، تم عملها لهم وإعطائهم العلاج اللازم، إلى جانب توزيع عدد 67 شنطة علاج منزلي، لافتًا إلى أن بعض الأهالي، لا يقومون بالإبلاغ عن إصابتهم مفضلين العزل المنزلي بدون إشراف صحي، الأمر الذي قد يحدث معه بعض المضاعفات، وأنه لم يتم نهائيا رفض أي حالة من القرية طلبت العلاج في مستشفيات الصحة.

وشددت مديرية الصحة بالمحافظة مؤخرًا، على كل الجهات والأفراد، عدم نشر أو الانسياق وراء الإشاعات والوقوف إلى جانب الدولة التي تبذل جهودا مضنية للسيطرة على وباء عالمي أصاب العالم كله، ولم تستطع الدول العظمى مواجهته حيث تقوم الدولة بتوفير كل الأجهزة والمستلزمات اللازمة لدعم الفرق الطبية للعمل على السيطرة على انتشار الفيروس وعلاج المواطنين.

جدير بالذكر، أنه جرى توفير 20 سيارة إسعاف في مدينة إسنا، من أجل نقل الحالات التي ليس لها أماكن إلى أقرب مستشفى، كما جرى توفير عيادات في مختلف التخصصات، وتخصيص مبنى مستشفى الصدر القديم، إلى فرز الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.