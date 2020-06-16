فيديو.. محافظ الدقهلية عن تبرعه بالبلازما بعد تعافيه من كورونا: واجب وطني

استعرض الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، فيديو للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أثناء تبرعه بالبلازما، لمساعدة مصابي كورونا بعد تعافيه.

وقال الدكتور أيمن مختار، إن تبرعه بالدم وبالبلازما، واجب وطني لإنقاذ المرضى، ومساعدتهم وإعطاء نموذج وقدوة للمتعافين من الفيروس للتبرع، والتبرع بالدم في الطبيعي مفيد لتجديد خلايا الدم بالجسم.

وتابع مختار، أنه تواصل مع وزيرة الصحة بتزويد المحافظة بجهاز لفصل البلازما لتشجيع الأهالي على التبرع، مؤكدا على أن محافظة الدقهلية متميزة، وهناك 28 مستشفى، ومنهم مستشفى مخصص للعزل، و27 مستشفى لفرز واستقبال المرضى على مستوى المحافظة كلها، والمستشفيات تكفي وتزيد، والمحافظة تستقبل مرضى كورونا من محافظات مجاورة.

واستكمل مختار، أن عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين، ولكن عدد الإصابات ليس كثيرا، وفي المتوسط، مناشدا المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية.