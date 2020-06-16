ارتفاع طلب الزواج من أجنبية بالغردقة: "مثقفة وجميلة وليس لها طلبات"

كشفت أزمة كورونا، عن ارتفاع نسبة زواج المصريين من أجنبيات بمدينة الغردقة، خاصة مع توقف حركة السياحة، ومغادرة جميع السائحين لبلادهم، سواء الزائرين أو العاملين بالسياحة، لتظل الأجنبيات المتزوجات من مصريين، بعدد كبير في بعض المناطق، يبحثن على الاستقرار العائلي، وفضلن الإقامة في الغردقة، عن السفر إلى بلادهم.

ورصدت "الوطن"، أن نسبة زواج المصريين من أجنبيات، تتعدى نسبة 50% من حالات الزواج المسجلة، في بعض المناطق السياحية بالغردقة، منها الكوثر وعربية ومبارك 2 والهضبة، ومجاويش والانتر كونتنتال، وذلك وفقاً لتقديرات محامين وحقوقيين، الذي يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الزواج الشرعى، من ميراث وحقوق ورعاية الأبناء، خاصة أنه يتم تحرير معظم عقود الزواج فى مكاتب قانونية، كما يتم توثيقها لدى السفارات وغيرها من الجهات المختصة.

وحاز فيديو متداول للطبيبة الروسية صافيا، الشهيرة بـ"صاحبة فيديو الرد على الفتاة الكويتية" عبر صفحتها على فيس بوك، إعجاب الكثير من المصريين، الذين أبدوا رغبتهم في الزواج من أجنبيات، ورغم أنها كانت تشجيعهم على الزواج من المصريات، جاء الفيديو، الذي تعدى مليون مشاهدة في أول ساعة، بتأثير مخالف للتوقعات، حيث تمسك الشباب برغبتهم في الارتباط من أجنبيات، مطالبا الكثير منهم البحث عن أجنبية للزواج منها.

وفي تصريح للطبيبة الروسية صافيا "متزوجة من مصري ومقيمة بالغردقة منذ 18 عاما"، قالت إن السيدات أحلى حاجة خلقها ربنا في الدنيا، وعدد كثير من المصريين، أرسلوا طالبين البحث عن أجنبية للزواج منها،

وأضافت: "أن الزواج من السيدات الأجانب زي ما فيه عسل فيه بصل، لكن بصل مستورد، عشان كده خليك في العسل والبصل البلدي اللي انت فاهمه وعارفه"، خصوصا مع اختلاف العادات والتقاليد، وأن السيدة المصرية تستحمل أي ظروف، والزواج من أجنبيات فيه حياتك كلها، "مش حتبقى حلوة والمشاكل ممكن تبقى كتير لاختلاف العادات، ولو أنت ابن بلد، اتجوز مصرية، ومدخلش نفسك في حوارات".

وأوضح أحمد بيجو صاحب مركز غطس ومقيم بالغردقة، أنه متزوج من "ليديا"، وتحمل الجنسية السلوفانية، منذ إحدى عشر عاما، ولديهما طفل "آدم" سبعة سنوات، ويحمل طفلهما الجنسية المصرية والسولفانية، قائلا: إن الزواج من أجنبية ناجح بكل المقاييس، ويتوقف على الثقة وشخصيتك ومعاملتك معها، وتعودها على طباعك والعادات والتقاليد المصرية.

وعن زوجته، يؤكد أنها تعودت على العادات والتقاليد المصرية، وتحرص على تذكرتي بأداء الصلاة وبتشارك معانا، وتفرح في العيد، وبتهادي عائلتي دايما وتعطي أولاد اخوتي العيدية، وعائلتي بتحبها جدا لأنها بتحرص على ودهم، وزيارتهم ولو متزوج َمصرية مكانش حيحبَوها كده، فهي عايشة معايا على الحلوة والمرة، وتقدر الظروف المادية، وتثق فيا جدا، خاصة في التعامل مع السيدات.

وقال" ياسر. ع"، أحد العاملين في السياحة بالغردقة، إنه متزوج من أجنبية، مؤكدا أن الزواج من أجنبية غير مكلف ماديا، وليس لها أي طلبات مرهقة، ودايما تبحث عن سعادتك، وفي حالة حزنك تحرص على إسعادك، وتقدر شغلك ووقتك، وثقافتها مختلفة وجميلة، مشيرا إلى أنه متزوج من مصرية، ولديه ثلاثة أولاد منها، وزوجته المصرية تقيم معه في شقة أخرى بنفس العمارة، وتحرص زوجته الأجنبية على إقامة الأولاد معهم، وبالفعل بيكونوا معانا في الشقة، أكثر من إقامتهم مع أمهم، وهذا ناتج عن ثقافة الزواج لدى الأجانب، وحسب شخصيتك َمعهم.

يقول محمد شبانة مدرب غطس، إن الزواج من أجنبية يكون ناجح، إذا كان بدافع الاستقرار وبناء أسرة، وأنه متزوج من روسية منذ 12 عاما، بعقد موثق فى وزارة الخارجية، وفى السفارة الروسية، مشيرا إلى وقوف زوجته إلى جانبه فى أصعب الأوقات، وعندما تعرض لخسارة مادية كبيرة، رفضت أن تتركه وتغادر إلى بلدها، وفضلت أن يعيشا معاً "على الحلوة والمرة"، على حد وصفه.

قال المحامى الحقوقى محمود سليمان في تصريح لـ"الوطن"، أن معظم حالات الزواج من أجنبيات، تبدأ بتحرير عقد عرفى، يتم توثيقه لاحقاً ليحمل الصفة الرسمية، ويتم العمل به كسند قانونى أمام المحاكم المصرية، لكنه لا يُعتد به دولياً إلا بعد توثيقه فى سفارة الدولة التى تحمل الزوجة جنسيتها، كما أشار إلى أن الزواج من أجنبية لا يعفى الزوج من أداء الخدمة العسكرية، إلا فى حالة حصوله على جنسية أجنبية.

وأوضح أن زواج المصريين من أجنبيات صحيح من الناحية الشرعية والقانونية، وتترتب عليه جميع الآثار القانونية المترتبة على ثبوت علاقة الزواج، مثل عقود الزواج من مصرية، ويحفظ للزوجة جميع حقوقها الشرعية والقانونية، وفى حالة وفاة الزوج، يكون لها الحق فى الميراث، مثلها مثل الزوجة المصرية.